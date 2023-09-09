فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش يتخطى شيلتون ويبلغ النهائي للمرة العاشرة

المصدر: أ ف ب

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بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المباراة النهائية لبطولة فلاشينغ ميدوز، رابعة البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب، للمرة العاشرة في مسيرته بفوزه على الاميركي بن شيلتون 6-3 و6-2 و7-6 (7-4).

ويلتقي ديوكوفيتش (36 عاماً) في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الاسباني كارلوس الكاراس و الروسي دانييل مدفيديف.

ويسعى الصربي الى احراز لقبه الرابع في نيويورك، والـ 24 في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي في الفئتين (رجال وسيدات) المسجل بإسم الاسترالية مارغريت كورت.

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