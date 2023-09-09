تصفيات يورو 2024.. إسبانيا تقسو على جورجيا والبرتغال تحافظ على العلامة الكاملة

المصدر: وام

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استأنف المنتخب الإسباني لكرة القدم مسيرته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024)، بفوز كبير 7-1 على مضيفه الجورجي اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات.

وشهدت المجموعة نفسها اليوم أيضا فوز المنتخب الاسكتلندي على مضيفه القبرصي 3-0 فيما واصل المنتخب البرتغالي انطلاقته المميزة في التصفيات بفوز ثمين 1-0 على مضيفه السلوفاكي في المجموعة العاشرة، التي شهدت أيضا فوز البوسنة والهرسك على ليشتنشتاين 2-1 ولوكسمبورج على أيسلندا 3-1.

كما استأنف المنتخب الكرواتي مسيرته في التصفيات بفوز كبير على نظيره اللاتفي 5-0 في المجموعة الرابعة، التي شهدت أيضا تعادل منتخبي تركيا وأرمينيا 1-1.

وغاب منتخبا إسبانيا وكرواتيا عن الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات في يونيو الماضي لانشغالهما بالمشاركة في الأدوار النهائية للنسخة الثالثة من بطولة دوري أمم أوروبا، التي توج المنتخب الإسباني بلقبها.

ومع عودتهما إلى المشاركة في التصفيات، حقق كل منهما فوزا كبيرا عزز بها فرصه في المنافسة على بطاقات التأهل ليورو 2024.

وسجل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا 3 أهداف (هاتريك) ليقود منتخب بلاده إلى الفوز الكبير على مضيفه الجورجي 7-1 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وينتزع المركز الثاني بالمجموعة، التي يتصدرها المنتخب الاسكتلندي برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية.

وحافظ المنتخب البرتغالي على العلامة الكاملة وحقق الانتصار الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة العاشرة.

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