ميسي.. رحلة الأرقام القياسية

المصدر: عواصم - وكالات

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واصل لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه وسعيه لتحطيم الأرقام القياسية، وقاد المنتخب الأرجنتيني إلى بداية جيدة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالفوز الثمين 1 - 0 على نظيره الإكوادوري، أمس، في الجولة الأولى من التصفيات، وسجل ميسي الهدف الوحيد للفريق في مباراته أمام الإكوادور من ركلة حرة حصل عليها زميله المهاجم لاوتارو مارتينيز أمام قوس منطقة الجزاء مباشرة، وسددها ميسي بيسراه في مرمى الضيوف ليحرز الهدف الأول لفريقه في التصفيات، وواصل ميسي كتابة التاريخ بهذا الهدف، حيث رفع رصيده إلى 29 هدفاً في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولات كأس العالم ليعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في تاريخ مشاركته بالتصفيات في القارة، وهو الرقم المسجل باسم الأوروغوياني لويس سواريز زميله السابق في برشلونة، ويمتلك ميسي الفرصة للانفراد بالرقم القياسي حال تسجيله أي هدف في المباراة القادمة بالتصفيات على ملعب المنتخب البوليفي يوم الثلاثاء المقبل، ورفع ميسي رصيده إلى 103 أهداف في 176 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني حتى الآن.

وشهدت جولة أمريكا الجنوبية فوز كولومبيا على فنزويلا 1 - 0، وتعادل باراغواي مع بيرو سلبياً، فيما واصل المنتخب الفرنسي انتصاراته في التصفيات الأوروبية بفوزه 2 - 0 على إيرلندا، أول من أمس، وتغلّب المنتخب الهولندي على اليونان 3 - 0.

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