طرابزون سبور يعلن ضم نيكولاس بيبي من أرسنال

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجناح الدولي نيكولا بيبي انضمامه إلى طرابزون سبور التركي من أرسنال الانجليزي.

وقال بيبي (28 عاماً)، المعار الموسم الماضي إلى نيس الفرنسي، في مقطع فيديو نشره النادي التركي وهو في طائرة خاصة "سعيد جداً للانضمام إلى هذا النادي. تلقيت عروضاً كثيرة من أندية أخرى لكني قررت الانتقال إلى هذا النادي التركي الكبير من أجل احراز لقب الدوري هذه السنة".

وسجل بيبي (10 أهداف في 37 مباراة دولية) 28 مباراة مع نيس الموسم الماضي سجل فيها هدفاً واحداً، وعكّرت اصابة بركبته محاولاته لإعادة الظهور على الساحة الأوروبية.

بعد تألقه مع ليل الفرنسي، انتقل إلى أرسنال في 2019 بصفقة كبيرة ناهزت 80 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب إفريقي في التاريخ، بيد انه فشل في اثبات نفسه مع فريق شمال لندن.

وبعد احرازه لقب الدوري التركي في 2022، حلّ طرابزون سبور في المركز السادس الموسم الماضي.



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