المدعي العام الإسباني يقدم شكوى ضد روبياليس

المصدر: أ ف ب

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ادعت النيابة العامة الإسبانية على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي والاكراه، بعد مشكلته مع اللاعبة جيني هيرموسو خلال حفل التتويج عقب المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات، حسب ما كشفت الجمعة.

وأثار روبياليس (46 عاماً) ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم، خلال ما حدث في حفل التتويج بعد فوز إسبانيا باللقب على حساب إنجلترا في سيدني في 20 أغسطس الماضي.

وقال مكتب النيابة العامة في بيان "طالبت النيابة العامة استجواب روبياليس كمتهم وجيني هيرموسو كضحية".

وتأتي هذه الخطوة، بعد تقدّمت هيرموسو (33 عاماً) الثلاثاء بشكوى جنائية في المحكمة الوطنية ضد روبياليس الموقوف موقتا.

ويتعيّن على المحكمة أن تقرّر ما إذا كانت ستقبل الطلب وبالتالي تكليف قاض لترأس تحقيق ينتهي إما بتوصية الاحالة الى المحكمة أو رفضها، أو حفظ الادعاء.

وبموجب القانون الإسباني، يتضمّن الاعتداء الجنسي مجموعة واسعة من الجرائم، ولكل منها عقوبات مختلفة. .

من جهته، أوقف الاتحاد الدولي (فيفا) روبياليس مؤقتًا لمدة 90 يومًا بعد رفضه الاستقالة من منصبه.

كما أضربت نحو 81 لاعبة في البلاد احتجاجاً على الخطاب الدفاعي العنيف الذي ألقاه روبياليس في أعقاب الحادثة، والذي انتقد فيه "النسوية الزائفة".

وأقال الاتحاد الإسباني مدرب المنتخب الوطني للسيدات خورخي فيلدا الثلاثاء في أعقاب الفضيحة.



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