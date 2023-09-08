صدمة للبرازيل.. تطورات جديدة بشأن مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبدو أن الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، اقترب من إغلاق الباب حول إمكانية تدريبه لمنتخب البرازيل، عقب نهاية الموسم الجاري بالتزامن مع نهاية عقده مع الميرنغي.

وكان رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريغيز، أعلن في وقت سابق، إنهم استقروا على تولي أنشيلوتي قيادة منتخب البرازيل، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع المدرب الإيطالي على بدء مهمته مع السامبا الصيف المقبل 2024.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن أنشيلوتي لم يفقد الأمل في بقائه مع ريال مدريد ولا يمانع تجديد عقده، مع صرف النظر عن فكرة تدريب المنتخب البرازيلي نهائياً.

وأكدت الشبكة الإسبانية، إن الأمر يعتمد على العرض المقدم من جانب إدارة الريال، لتجديد عقد المدرب إذا كانت هناك نية لدى الإدارة لبقائه فترة جديدة، خاصة إنها بدأت في إعداد قائمة مختصرة تضم بعض أسماء المدربين المرشحين لخلافة كارلو في الموسم المقبل.

وأوضحت الشبكة، أن أنشيلوتي لم يوقع حتى الآن مع منتخب البرازيل، لذلك إذا فتحت إدارة الريال ملف المفاوضات معه، سيوقع بالفعل ولن يمانع البقاء مع الميرنغي.

ومن المنتظر أن تحسم نتائج ريال مدريد هذا الموسم على المستوى المحلي والأوروبي مستقبل أنشيلوتي مع الميرنغي، حيث لن تقبل الإدارة بأي تراجع في الأداء والنتائج مثلما حدث في الموسم الماضي، وخسر النادي الملكي بطولة الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي برشلونة، بخلاف تفريطه في بطولة دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي في الدور نصف النهائي.

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