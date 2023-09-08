ميسي يكشف عن أفضل مدافع في العالم.. والأخير يصفه بـ «الأسد»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علّق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على فوز منتخب بلاده أمام الإكوادور، بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، كاشفاً في حديثه عن المدافع الأفضل في العالم.

وقال ميسي في تصريحات لقناة "TyC" الأرجنتينية: "لعبنا ضد منتخب قوي، أظهر أن لديه لاعبين أقوياء على المستوى البدني".

وأضاف: "نعلم أن في كل مباراة علينا تقديم ما لدينا بنسبة 100% للحفاظ على مستوانا، عليك دائماً التفكير فيما هو قادم بالتالي لم نخطط للاستكفاء بعد الفوز بكأس العالم، وما خططنا له بدأنا في تنفيذه بالفعل، لذلك علينا أن نتطلع إلى الأمام".

وحول استبداله في مباراة الأرجنتين والإكوادور، قال "ليو": "كنت متعباً بعض الشيء، لذلك طلبت التغيير وربما لن تكون هذه المرة الأخيرة التي أطلب فيها التغيير، كانت مباراة صعبة بدنياً، لكن أشعر بحالة جيدة".

وفي نهاية حديثه، كشف ميسي عن المدافع الأفضل بالنسبة له، حيث قال: "كريستيان روميرو هو أفضل مدافع في العالم".

ويلعب كريستيان روميرو مع فريق توتنهام الذي انضم له في أغسطس من العام الماضي 2022، قادماً من أتالانتا.

وصرح المدافع الأرجنتيني صاحب الـ 25 عامًا، قائلاً إن فوز منتخب بلاده على الإكوادور، يعود فضله إلى قائد التانغو ليونيل ميسي، الذي وصفه بأنه الأعظم في التاريخ، وظهر بمثابة الأسد واقتنص الفوز لبلاده.

وقال روميرو: "لحسن الحظ ظهر أعظم لاعب في العالم وافتتح التسجيل، يظهر الأسد دائماً في اللحظات التي قد تتعقد فيها الأمور".

وكان منتخب الأرجنتين فاز بصعوبة على ضيفه الإكوادوري 0/1، باللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مونومنتال، بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وواصل ميسي تألقه وسجل الهدف الوحيد في المباراة، بالدقيقة 78 من ركلة حرة.

ويحل منتخب الأرجنتين ضيفاً على بوليفيا الثلاثاء المقبل، بالجولة الثانية من التصفيات، فيما يلعب منتخب الإكوادور مع أوروغواي في اليوم نفسه، ضمن منافسات الجولة نفسها.

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