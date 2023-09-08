«فيفا» يكشف موعد إعلان المرشحين لجوائز «ذا بيست»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد الإعلان عن قوائم المرشحين لحصد جوائز "ذا بيست" للأفضل في العالم 2023، وكذلك موعد بدء التصويت.

وسيتم التصويت لصالح المرشحين على جوائز الأفضل في العالم لفئات أفضل لاعب ومدرب وحارس مرمى (رجال)، بناءً على ما قدموه في الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس 2023، أما فئات السيدات سيتم التصويت ما قدمته المتنافسات في الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى 20 أغسطس 2023، وهو اليوم الذي شهد نهائي كأس العالم للسيدات بين إسبانيا وإنجلترا.

وأكد "فيفا" عبر موقعه الرسمي، أن الإعلان عن قوائم المرشحين لحصد جوائز "ذا بيست"، وكذلك فتح باب التصويت، سيكون الخميس 14 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم أحرز خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس 2023، الخميس 21 سبتمبر الجاري.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم النسخة الماضية 2022.

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