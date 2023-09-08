فوز فرنسا وهولندا.. نتائج مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024

أقيمت خلال الساعات الماضية عدد من مباريات دور المجموعات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

ولم يحسم أي منتخب حتى الآن تأهله بشكل رسمي لبطولة أمم أوروبا، باستثناء ألمانيا مستضيفة منافسات المسابقة صيف العام المقبل، لكن المنتخب الفرنسي بات على مشارف التأهل بعدما حقق 5 انتصارات حتى الآن، وحصد العلامة الكاملة بـ 15 نقطة.

نتيجة مباراة فرنسا ضد أيرلندا في تصفيات يورو 2024

ولعبت 9 مباريات بالمجموعات الثانية والسابعة والثامنة، وشهدت فوز منتخب فرنسا وهولندا وبولندا والدنمارك، على كل من أيرلندا واليونان وجزر فارو وسلوفينيا.

وتغلب منتخب فرنسا بهدفين دون رد على أيرلندا، حيث افتتح أوريلين تشواميني التسجيل لمنتخب الديوك في الدقيقة 19، قبل أن يضيف ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 48، لتواصل فرنسا التحليق في الصدارة بـ 15 نقطة، فيما توقف رصيد أيرلندا عند 3 نقاط في المركز الرابع، ويتذيل منتخب جبل طارق جدول ترتيب المجموعة الثانية، بلا رصيد من النقاط.

وفي نفس المجموعة، فاز منتخب هولندا بثلاثة أهداف دون رد على اليونان، وهو اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب فيليبس ستاديون بمدينة آيندهوفن الهولندية، وأحرز ثلاثية الطواحين كل من مارتن دي رون وكودي جاكبو وفوتر فيغورست، بالدقائق 17 و31 و39 على الترتيب، ليرفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 6 نقاط من فوزين وخسارة، ويصعد إلى المركز الثاني بترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد اليونان عند 6 نقاط بالمركز الثالث، علماً بأنه لعب مباراة واحدة أقل.

وفي المجموعة الخامسة، فاز منتخب بولندا على نظيره جزر فارو بهدفين دون رد، وجاء الهدفين عن طريق النجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين 73 من ضربة جزاء و83، ليرفع منتخب بولندا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن منتخب التشيك المتصدر، الذي سقط في فخ التعادل 1/1 مع نظيره الألباني.

أما في المجموعة السابعة، حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليتوانيا ومونتينيغرو (2/2)، فيما حققت المجر فوزاً على صربيا بنتيجة 1/2، ليرفع المنتخب المجري رصيده إلى 10 نقاط، وينفرد بصدار ة المجموعة بفارق 3 نقاط عن صربيا صاحبة المركز الثاني، فيما وصلت مونتينيغرو إلى 5 نقاط بالمركز الثالث، وحصدت ليتوانيا النقطة الثانية، وتحتل بواقع رصيدها المركز الرابع.

نتائج مباريات اليوم في تصفيات أوروبا 2024

كازاخستان - فنلندا (0-1)

ليتوانيا - مونتينيغرو (الجبل الأسود) (2-2)

صربيا - المجر (هنغاريا) (1-2)

بولندا - جزر الفارو (2-0)

التشيك - ألبانيا (1-1)

فرنسا - أيرلندا (2-0)

هولندا - اليونان (3-0)

الدنمارك - سان مارينو (4-0)

سلوفينيا - إيرلندا الشمالية (4-2)