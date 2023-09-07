قبل ساعات من إغلاق القيد.. الاتحاد السعودي يتمسك بالفرصة الأخيرة من أجل صلاح

المصدر: البيان

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يواصل مسؤولو اتحاد جدة السعودي، عروضهم المغرية إلى نظائرهم في ليفربول، لإقناعهم بالتخلي عن خدمات النجم المصري محمد صلاح، قبل ساعات من إغلاق باب القيد السعودي، الليلة الخميس.

وكان اتحاد جدة السعودي قدم عرضاً أولياً لضم صلاح بقيمة 100 مليون يورو، ثم رفع العرض إلى 150 مليون يورو، لكنه تم رفضه الخميس الماضي>

وأكدت شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، أن اتحاد جدة السعودي تقدم بآخر عروضه لليفربول من أجل الحصول على خدمات صلاح بمبلغ فلكي، يبلغ 225 مليون يورو شامل الإضافات.

وأوضحت الشبكة أن هذه الصفقة ستكون الأضخم في تاريخ كرة القدم عبر التاريخ، حال إتمامها.

وفي حال انتقال صلاح إلى اتحاد جدة السعودي، لن يتمكن ليفربول من التعاقد مع بديل له قبل يناير المقبل.

وكان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، شدد أكثر من مرة على تمسكه بصلاح وأكد أن اللاعب المصري سيكمل هذا الموسم مع الفريق الإنجليزي.

وكان صلاح انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017 مقابل 40 مليون يورو قادماً من نادي روما الإيطالي، وجدد عقده مع الريدز لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، إذ يستمر عقده مع النادي الإنجليزي حتى 30 يونيو 2025.

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