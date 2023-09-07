ألكاراز يقلد احتفال بيلينغهام بعد التأهل إلى نصف نهائي بطولة التنس (فيديو)

المصدر: البيان

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نجح الإسباني كارلوس ألكاراز في التأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف، بثلاث مجموعات دون رد، ليضرب موعداً مع الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث.

وبعدما حسم ألكاراز تأهله إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، احتفل على طريقة جود بيلينغهام نجم ريال مدريد، الذي يعد من أبرز الصفقات العالمية خلال الميركاتو الصيفي المنتهي حديثاً، بفضل المستوى المميز الذي يقدمه رفقة الميرنغي منذ بداية الموسم.

وأصبح احتفال بيلينغهام بأهدافه مع ريال مدريد علامة مسجلة، حيث قام ألكاراز على طريقة الدولي الإنجليزي، بفرد ذراعيه للأعلى وبدأ في تحية الجماهير.

وحقق ريال مدريد هذا الموسم 4 انتصارات متتالية جعلته يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن، بالعلامة الكاملة 12 نقطة.

A quarterfinal VAMOS from Carlos! pic.twitter.com/fDwNituPaj — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2023

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