بعد الإعلان عن المرشحين.. تعرف على موعد حفل الكرة الذهبية 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول"، خلال الساعات الماضية، قائمة أولية ضمت أسماء المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية 2023، لأفضل لاعب في العالم.

وضمت القائمة 30 لاعباً، تم اختيارهم بالنظر لما قدموه خلال الموسم الماضي 2023/2022، وجاء بينهم الثنائي العربي محمد صلاح نجم ليفربول (مصر)، وياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي (المغرب)، بخلاف قوائم أخرى ضمت 30 مرشحة للكرة الذهبية (سيدات)، و10 مرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى، و10 مرشحين لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم.

وتعد جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" إحدى أقدم وأهم الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، حيث انطلقت عام 1956، وفي عام 2010 اندمجت مع جائزة "فيفا" لأفضل لاعب، وأصبحت كرة "فيفا" الذهبية، واستمرت بهذا الشكل حتى عام 2015، قبل أن ينفصلان من جديد.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

أندريه أونانا (مانشستر يونايتد حالياً - إنتر ميلان سابقاً)

كريم بنزيما (اتحاد جدة حالياً - ريال مدريد سابقاً)

يوسكو غفارديول (مانشستر سيتي حالياً - لايبزيغ سابقاً)

جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

جود بيلينغهام (ريال مدريد حالياً - بوروسيا دورتموند سابقاً)

بوكايو ساكا (أرسنال)

راندال كول مواني (باريس سان جيرمان)

بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي)

روبن دياز(مانشستر سيتي)

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

ياسين بونو (الهلال السعودي حالياً - إشبيلية سابقاً)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

مارتن أوديغارد (أرسنال)

إلكاي غوندوغان (برشلونة حالياً - مانشستر سيتي سابقاً)

ليونيل ميسي (إنتر ميامي حالياً - باريس سان جيرمان سابقاً)

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

رودري (مانشستر سيتي)

أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

يقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2023، 30 أكتوبر المقبل، على مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023

يبث حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية بشكل حصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، كما يبث الحفل مباشرة عبر الموقع الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول".

المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023

يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المرشح الأوفر حظاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2022، وينافس ميسي بقوة على حصد الجائزة، نجم مانشستر سيتي النرويجي آرلينغ هالاند، بعدما قدم موسماً مميزاً مع ناديه، انتهى بحصد الثلاثية التاريخية.

وكان الفرنسي كريم بنزيما صاحب التتويج الأخير بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، بعدما قاد فريقه السابق ريال مدريد لحصد لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز