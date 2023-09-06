مانشستر يونايتد يعلن موقفه بأزمة أنتوني

المصدر: وكالات

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قال مانشستر يونايتد إنه يتعامل بكل جدية مع ادعاءات الاعتداء المرتبطة بلاعبه أنتوني، في ظل تحقيقات الشرطة، والتي أدت إلى استبعاده من تشكيلة البرازيل في مباراتين بتصفيات كأس العالم.

وأعلن الاتحاد البرازيلي يوم الاثنين استبعاد أنتوني بعد نشر وسائل إعلام محلية تقارير تفيد بمزاعم اعتداء جسدي ضد صديقته السابقة جابرييلا كافالين. ونفى اللاعب ارتكاب أي مخالفات.

وتعرض يونايتد لضغوط للرد على الاتهامات الموجهة إلى أنتوني في أعقاب رحيل المهاجم الآخر ميسون جرينوود.

وقال مانشستر يونايتد الشهر الماضي إن جرينوود سيغادر ملعب أولد ترافورد تجنبا "للإلهاء" بعد مواجهة مزاعم بالاعتداء ومحاولة اغتصاب.

وقال ممثلو الادعاء إن هذه الاتهامات أُسقطت في فبراير شباط الماضي بسبب "انسحاب شهود رئيسيين وظهور أدلة جديدة".

وانتقل جرينوود (21 عاما) إلى خيتافي الإسباني على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقال مانشستر يونايتد إنه يتعامل بكل جدية مع الدعوى القضائية ضد أنتوني "مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الادعاءات والتقارير اللاحقة على الناجين من الانتهاكات".

وقال النادي إنه أقر بتحقيق الشرطة ولن يدلي بمزيد من التعليقات حول القضية في انتظار المزيد من المعلومات.

وقال الاتحاد البرازيلي إن أنتوني استُبعد من الفريق "لحماية الضحية المزعومة واللاعب والمنتخب البرازيلي والاتحاد البرازيلي".

وقال أنتوني إنه لا يستطيع تقديم المزيد من التفاصيل حول هذه المزاعم بسبب تحقيقات الشرطة لكنه يستطيع "القول بثقة" إنها كاذبة.

وأكد متحدث باسم أمانة الأمن العام في البرازيل لرويترز أن تحقيقات الشرطة جارية في قضية أنتوني.

واستدعى فرناندو دينيز مدرب البرازيل مهاجم أرسنال جابرييل جيسوس ليحل محل أنتوني.

وتستضيف البرازيل بوليفيا يوم الجمعة ثم تلعب في ضيافة بيرو بعدها بأربعة أيام في بداية مشوارها بتصفيات كأس العالم 2026.

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