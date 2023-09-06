كأس العالم للأندية.. موعد المواجهة المحتملة بين الأهلي واتحاد جدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أسفرت نتائج قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، عن مواجهة عربية محتملة بين ناديي الأهلي المصري والاتحاد السعودي، المشاركان في البطولة.

وأقيمت، أمس الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة، التي ستستضيف منافسات النسخة المقبلة من مونديال الأندية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر 2023.

ويشارك اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في بطولة كأس العالم للأندية بصفته ممثل البلد المستضيف، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وليون المكسيكي بطل كونكاكاف وأمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، ويتبقى تحديد هوية بطل أمريكا الجنوبية.

وبحسب نتائج القرعة، يلعب الاتحاد السعودي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية، يوم 12 ديسمبر المقبل، على أن يلتقي الفائز مع الأهلي المصري في الدور الثاني، يوم 15 من الشهر نفسه.

وسلطت وسائل الإعلام السعودية، الضوء على المواجهة المحتملة بين اتحاد جدة والأهلي، حيث كتبت صحيفة "الرياضية": "جنبت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، فريق الاتحاد ممثل الكرة السعودية مواجهة مانشستر سيتي بطل أوروبا، ووضعته في مسار الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، حال تغلب على أوكلاند سيتى في المباراة الافتتاحية، ستكون المواجهة الثانية بينهما في مونديال الأندية بعدما تقابلا في نسخة 2005، ووقتها حسم الفريق السعودي المباراة لصالحه بهدف نظيف".

وكتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "قمة عربية محتملة بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري، مانشستر سيتي سينتظر الفائز من أواراو الياباني وليون المكسيكي في نصف النهائي، والأهلي المصري بطل إفريقيا سيصطدم بمنافسه الاتحاد بطل السعودية في الدور الثاني، إذا تجنب عملاق جدة المفاجأة في الدور التمهيدي".

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

- الدور التمهيدي

(مباراة 1)

• الاتحاد السعودي × أوكلاند سيتي النيوزيلاندي

- الدور الثاني

(مباراة 2)

• الأهلي المصري × الفائز من مباراة 1

(مباراة 3)

• ليون المكسيكي × وأوراوا ريد دايموندز الياباني

- الدور قبل النهائي

(مباراة 4)

• بطل كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) × (الفائز من مباراة 2)

(مباراة 5)

• مانشستر سيتي × (الفائز من مباراة 3)

- النهائي

(مباراة 6)

• الفائز من (مباراة 4) × الفائز من (مباراة 5)

يذكر أن هذه هي النسخة الأخيرة لبطولة مونديال الأندية بنظامها الحالي، على أن تقام المسابقة بشكل جديد في عام 2025 بمشاركة 32 فريقاً، وتدشن كل 4 أعوام على طريقة كأس العالم للمنتخبات.

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