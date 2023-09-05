نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أقيمت، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية ديسمبر المقبل.

واستضاف مراسم القرعة أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة، التي سيقام فيها منافسات النسخة المقبلة من مونديال الأندية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر 2023.

ويشارك اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في بطولة كأس العالم للأندية بصفته ممثل البلد المستضيف، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وليون المكسيكي بطل كونكاكاف وأمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، ويتبقى تحديد هوية بطل أمريكا الجنوبية.

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023

- الدور التمهيدي

(مباراة 1)

• الاتحاد السعودي × أوكلاند سيتي النيوزيلاندي

- الدور الثاني



(مباراة 2)

• الأهلي المصري × الفائز من مباراة 1

(مباراة 3)

• ليون المكسيكي × وأوراوا ريد دايموندز الياباني

- الدور قبل النهائي

(مباراة 4)

• بطل كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) × (الفائز من مباراة 2)

(مباراة 5)

• مانشستر سيتي × (الفائز من مباراة 3)

- النهائي

(مباراة 6)

• الفائز من (مباراة 4) × الفائز من (مباراة 5)

يذكر أن هذه هي النسخة الأخيرة لبطولة مونديال الأندية بنظامها الحالي، على أن تقام المسابقة بشكل جديد في عام 2025 بمشاركة 32 فريقاً، وتدشن كل 4 أعوام على طريقة كأس العالم للمنتخبات.

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