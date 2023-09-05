المواعيد والجوائز المالية.. كل ما تريد معرفته عن دوري السوبر الإفريقي‬‎‬

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة جديدة تقام تحت مظلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وهي دوري السوبر الإفريقي، التي ستدر بدورها عوائد مالية ضخمة على الاتحاد القاري والأندية المشاركة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تطبيق التجربة على قارة إفريقيا كمرحلة أولى، لحين حل الأزمات التي تشهدها الأطراف المعنية في أوروبا بين أندية واتحادات، حول تدشين هذه المسابقة.

وتشهد النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي المنفصلة تمامًا عن بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية؛ مشاركة 8 أندية، على أن يتم زيادتها في النسخ المقبلة لتصبح 24 نادياً، وستعتمد على نظام خروج المغلوب، حيث يلعب كل ناد مباراتي ذهاب وإياب، تبدأ بالدور ربع النهائي، ثم نصف النهائي، وأخيراً الدور النهائي.

موعد انطلاق النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الإفريقي‬‎‬

تنطلق النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي‬‎‬ 20 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 11 نوفمبر 2023.

الأندية المشاركة في النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي

الأهلي - مصر

الوداد - المغرب

الترجي - تونس

ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا

بترو أتلتيكو - أنغولا

إنييمبا - نيجيريا

مازيمبي - الكونغو الديمقراطية

سيمبا - تنزانيا

موعد مباريات دوري السوبر الإفريقي

- الدور ربع النهائي

• الأهلي × سيمبا

الذهاب 20 أكتوبر 2023 (تنزانيا)

الإياب 24 أكتوبر 2023 (القاهرة)

• بترو أتلتيكو الأنغولي × صن داونز الجنوب إفريقي

الذهاب 21 أكتوبر 2023 (أنغولا)

الإياب 24 أكتوبر 2023 (جنوب إفريقيا)

• الترجي التونسي × مازيمبي الكونغولي

الذهاب 21 أكتوبر 2023 (الكونغو)

الإياب 25 أكتوبر 2023 (تونس)

• إنييمبا النيجيري × الوداد المغربي

الذهاب 22 أكتوبر 2023 (نيجيريا)

الإياب 25 أكتوبر 2023 (المغرب)

- الدور نصف النهائي

• الفائز من (الأهلي وسيمبا) × الفائز من (بترو أتلتيكو وصن داونز)

الذهاب 29 أكتوبر 2023

الإياب 1 نوفمبر 2023

• الفائز من (الترجي ومازيمبي) × الفائز من (إنييمبا والوداد)

الذهاب 29 أكتوبر 2023

الإياب 1 نوفمبر 2023

- النهائي

الفائزان من آخر مباراتين

الذهاب 5 نوفمبر 2023

الإياب 11 نوفمبر 2023

• الجوائز المالية لبطولة دوري السوبر الإفريقي

تبلغ إجمالي الجوائز المالية للمسابقة الإفريقية الحديثة، ما يقرب من 10 ملايين دولار، ويحصل بطل المسابقة على 2.5 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على مليوني دولار، ويجني الخاسر في المربع الذهبي مبلغ 1.5 مليون دولار، فيما سيكون نصيب الفريق المشارك من الدور الأول 700 ألف دولار.

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