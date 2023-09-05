«الدون» على جهاز كشف الكذب.. رونالدو يرفض عرضاً للفوز بكأس العالم (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اختبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، على جهاز كشف الكذب، في مقابلة مع "بينانس" ‏المنصة الأكبر في العالم من حيث تداول العملات المشفرة.

وجاء وضع رونالدو على جهاز كشف الكذب، للتعرف على بعض الحقائق الخاصة بمسيرته الكروية.

ووجهت بعض الأسئلة إلى رونالدو وأجاب عليها بنعم ولا، ثم كشف الجهاز بعد كل إجابة للنجم البرتغالي مدى صدقه أو كذبه في إجاباته، وكان السؤال الأول الموجه لرونالدو، هل 7 هو رقمك المفضل؟ فأجاب النجم البرتغالي بـ "نعم"، ووافق الجهاز على هذه الإجابة، مؤكداً: "يقول الحقيقة".

وكان السؤال الثاني لرونالدو، هل سبق لك أن بحثت عن نفسك في محركات جوجل؟ فأجاب "الدون": "مرات عديدة"، ووافق الجهاز على هذه الإجابة، مردداً: "يقول الحقيقة".

وجاءت الأسئلة الأخرى الموجهة إلى رونالدو، كالتالي:

• هل تحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من تسجيل الأهداف؟

- رونالدو: نعم، أعتقد أنني سجلت 835 هدفاً

- الجهاز: يقول الحقيقة

• هل أنت أعظم هداف على مر العصور؟

- رونالدو: نعم

- الجهاز: يقول الحقيقة

• هل سيتمكن أحداً من تحطيم أرقامك القياسية في تسجيل الأهداف؟

- رونالدو: لا

- الجهاز: يقول الحقيقة

• هل ستستمر في اللعب على أعلى مستوى بمرحلة الأربعينيات؟

رونالدو: نعم

- الجهاز: يقول الحقيقة

• هل تشاهد أهدافك فيما بعد؟

- رونالدو: نعم

- الجهاز: يقول الحقيقة

• هل هدفك أمام يوفنتوس من ضربة مزدوجة هو الأفضل لك؟

- رونالدو: نعم

- الجهاز: يكذب

- رونالدو: بالنسبة لي هذا هو الهدف الأفضل، يمكنك القول إنه الأصعب أو الأجمل.. ذلك يعتمد على أشياء كثيرة

• هل الدوري الإنجليزي هو الأصعب في العالم؟

- رونالدو: نعم

- الجهاز: يقول الحقيقة

• هل السير أليكس فيرغسون هو أفضل مدرب في التاريخ؟

- رونالدو: "ليس من العدل أن نقول ذلك، هناك مدربين آخرين حققوا إنجازات عدة، علينا أن نعتبرهم الأفضل أيضاً".

وفي هذه المرة رد المحاور على إجابة رونالدو، قائلاً: "إجابة رائعة، سأعتبرها إجابة صادقة".

• هل سيفوز منتخب البرتغال بلقب كأس العالم؟

- رونالدو: نعم

- الجهاز: يكذب

• إذا تم العرض عليك التخلي عن جميع ألقابك بدوري أبطال أوروبا للفوز بلقب كأس العالم.. هل ستوافق؟

- رونالدو: لا

- الجهاز: يقول الحقيقة

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو سبق وتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات من قبل، مرة منها مع مانشستر يونايتد و4 مرات مع ريال مدريد.

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