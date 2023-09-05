بعد عودته إلى إشبيلية.. موعد ظهور راموس أمام ريال مدريد في البيرنابيو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انتقل الإسباني سيرخيو راموس إلى نادي إشبيلية خلال الساعات الماضية، في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن باريس سان جيرمان نتيجة نهاية عقده.

وتتزين مسيرة راموس الكروية بفترة ذهبية مع ريال مدريد بدأت في 2004 واستمرت حتى 2021، وكان واحداً من أشهر قادة الميرنغي على مر تاريخه.

ويعود راموس إلى الدوري الإسباني من جديد، بعد عامين قضاهما بالدوري الفرنسي، ومن المفترض أن يكون الظهور الأول للمدافع المخضرم أمام فريقه السابق ريال مدريد بالجولة العاشرة من منافسات "الليغا"، وهي المباراة التي يستضيفها ملعب رامون سانشيز بيزخوان، معقل النادي الأندلسي.

وسيكون موعد الظهور الأول لراموس على ملعب سانتياغو برنابيو بقميص إشبيلية ضد ريال مدريد، بالجولة 26، إذ تحدد يوم 25 فبراير 2024 كموعد مبدئي لإقامة اللقاء.

وكان راموس لعب 671 بقميص ريال مدريد في جميع المسابقات، وفاز بالعديد من الألقاب مع الميرنغي، منها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ومثلها لكأس العالم للأندية، و3 ألقاب للسوبر الأوروبي، و5 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب لكأس السوبر الإسباني، ولقبين لكأس ملك إسبانيا.

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