بعد اعتزاله.. بوفون يعود إلى منتخب إيطاليا مرة أخرى

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خلال الساعات الماضية في بيان رسمي أصدره عبر موقعه الإلكتروني، تعيين جانلويجي بوفون أسطورة حراسة المرمى الإيطالية، في منصب جديد بمنتخب الآزوري.

وقرر الاتحاد الإيطالي تعيين بوفون مديراً لمنتخب إيطاليا، ومعاونة لوتشانو سباليتي المدير الفني الجديد للآزوري الذي تولى المهمة حديثاً، خلفاً لروبرتو مانشيني.

وقال بوفون في مؤتمر صحفي: "أشكر الرئيس وعائلة منتخب إيطاليا والمدرب على الثقة التي منحوني إياها، تواجدي هنا يجعلني فخوراً ويحفزني ويجعلني رجلاً سعيداً، أعود إلى بيئة أعتقد أنني أعرفها جيداً، وملخص دوري سيكون تقديم مساهمة صغيرة في الديناميكيات التي سنختبرها في المستقبل".

وعما إذا كان يعتبر نفسه حارس المرمى الإيطالي الأفضل في التاريخ، قال بوفون: "أنا آخر من يستطيع الإجابة، وآخر من يريد الإجابة على هذه الأسئلة، أعتقد أن دينو زوف هو حارس المرمى التاريخي لمنتخب إيطاليا".

وكان بوفون عاد إلى بارما الإيطالي نادي طفولته في العام قبل الماضي 2021، حيث كان يأمل في البقاء حتى نهاية عقده يونيو 2024، بل سبق لابن الـ 45 عامًا تشديده على مواصلة اللعب حتى بطولة كأس العالم 2026، إلا أن الإصابات المتكررة على مدار الموسم الماضي أفسدت مسيرة بوفون مع بارما، وقرر اعتزاله بشكل نهائي مطلع أغسطس الماضي، بعد مسيرة حافلة سواء مع المنتخب الإيطالي أو نادي يوفنتوس.

ومع تعليقه للقفاز فإن بوفون وضع حداً لمسيرةٍ عظيمةٍ دامت 28 عامًا، وتكللت بالعديد من البطولات والإنجازات على مستوى الأندية والمنتخبات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز