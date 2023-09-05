في بيان رسمي.. لاعبو إسبانيا يدينون تصرف روبياليس

المصدر: وكالات

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انتقد لاعبو منتخب إسبانيا، السلوك غير المقبول لرئيس الاتحاد المحلي للعبة لويس روبياليس، بسبب تقبيله للاعبة جينيفر هيرموسو خلال احتفال منتخب بلادهم للسيدات بلقب المونديال الشهر الماضي.

وخلال إشادتهم بفوز منتخب بلادهم للسيدات باللقب العالمي الذي وصفوه بالحدث التاريخي، أعرب لاعبو منتخب إسبانيا في بيان مشترك تلاه مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا أمام وسائل الإعلام، عن تضامنهم مع اللاعبات واستيائهم كون إنجازهن قد شُوِّهَ بسبب الجدل الذي أعقب سلوك روبياليس، خلال حفل تسليم جوائز كأس العالم عقب المباراة النهائية.

وأضافوا: "نود أن ندين السلوك غير المقبول للسيد روبياليس الذي لم يرق إلى مستوى المؤسسة التي يمثلها، نحن نقف بحزم إلى جانب القيم التي تحملها الرياضة، يجب أن تكون كرة القدم الإسبانية مصدراً للاحترام والإلهام والشمولية والتنوع، ويجب أن تكون قدوة في تصرفاتها، سواء داخل الملعب أو خارجه".

وكان روبياليس قبل اللاعبة رقم 10 هيرموسو على شفتيها على حين غرة، مما أثار سخطاً دولياً ودفع الاتحاد الدولي الى التدخل بإيقافه تسعين يوماً.

وتحدث روبياليس أمام الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الإسباني ورفض الاستقالة من منصبه "لأنه لا ينبغي أن يستقيل بسبب قبلة صغيرة حصلت بالتراضي"، منتقداً ما أطلق عليه النسوية الزائفة.

وقررت المحكمة الرياضية الإسبانية فتح تحقيق بحق روبياليس، تزامناً مع الكشف عن توجه الحكومة لمطالبة المحكمة الرياضية بإيقافه.

وسبق للحكومة الإسبانية أن تقدمت قبل أسبوع بشكوى ضد روبياليس عبر المجلس الوطني للرياضة التابع لها، متهمة إياه بارتكاب مخالفات خطيرة.

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