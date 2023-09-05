صلاح ينشر صورة بدون تعليق .. وجمهور الاتحاد: أبو مكة أسطورة

المصدر: دبي - وائل زكير

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مع تزايد التكهنات حول مستقبله مع ليفربول ، نشر نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح صورة لنفسه وهو يحتفل بهدفه في فوز ليفربول 3-0 على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، لكن - بشكل غامض - لم يقدم أي تعليق يرافق الصورة على حسابه في منصة "إكس".

وحظيت الصورة بآلاف الإعجابات والتعليقات وخاصة من جمهور اتحاد جدة السعودي التي مازالت تمني النفس بانضمام الفرعون المصري إليها .

وطالب جمهور الاتحاد " أبو مكة "بالانضمام إلى العميد السعودي مؤكدين أنهم أحبوا ليفربول بسبب صلاح الذي وصفوه بالأسطورة، فيما رأي البعض أن هناك صعوبة في التعاقد مع النجم المصري، خاصة بعد رفض العرض الذي تقدم به اتحاد جدة وتكرار كلوب وزملاء صلاح أنه لن يرحل عن الريدز وأنه ليس للبيع.

ويحاول اتحاد جدة السعودي الحصول على خدمات النجم المصري بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني والاستفادة من فترة الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين التي سوف تغلق يوم الخميس المقبل .

ورفض الريدز عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي، لكن ذلك لم يمنع النادي السعودي من محاولة أخيرة عبر رفع المبلغ إلى 200 مليون جنيه استرليني عبر وفد وصل إلى لندن للتفاوض ومحاولة حسم الصفقة.

وسجل صلاح 30 هدفا في جميع المسابقات لليفربول الموسم الماضي، ووقع عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات الصيف الماضي، مما جعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول.

وشهد ليفربول بالفعل مغادرة عدد من اللاعبين إلى المملكة العربية السعودية، حيث تخلى جوردان هندرسون عن قيادة النادي لينضم إلى ستيفن جيرارد في الاتفاق، فيما ذهب فابينيو إلى اتحاد جدة وروبرتو فيرمينو إلى الأهلي.

وحقق صلاح مع ليفربول بطولات: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

كما فاز صلاح بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، وحاز لقب أفضل لاعب في إنجلترا مرتين.

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