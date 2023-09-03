ريد ستار بوابة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

المصدر: أبوظبي - وام

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يستهل مانشستر سيتي الإنجليزي رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمواجهة ريد ستار بلغراد الصربي 19 سبتمبر الجاري، طبقاً لجدول مباريات البطولة، والذي جرى إعلانه أمس، بعد يومين من إجراء قرعة الدور الأول «دور المجموعات». وكانت القرعة، التي أجريت أول من أمس في موناكو، وضعت مانشستر سيتي في مجموعة واحدة مع ريد ستار ولايبزغ الألماني ويانغ بويز السويسري، وتم الإعلان أمس عن جدول المباريات لجميع الفرق.

وطبقاً للجدول، يبدأ «سيتي» رحلة الدفاع عن اللقب على ملعبه في مواجهة ريد ستار، ثم يحل ضيفاً على لايبزغ 4 أكتوبر المقبل، ويحل بعدها ضيفاً على يانغ بويز في 25 من الشهر ذاته، ويستضيف مانشستر سيتي نفس الفريق في الجولة الرابعة في 7 نوفمبر المقبل، قبل استضافة لايبزغ في 28 من الشهر ذاته. ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة على ملعب ريد ستار 13 ديسمبر المقبل.

ويبرز من المباريات التي يشهدها الدور الأول، المواجهة بين بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في المجموعة الأولى.

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