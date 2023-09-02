ريال مدريد يحقق انتصاره الرابع على التوالي ويعزز صدارته للدوري الإسباني

المصدر: v,djv.

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عزز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي، من خلال الفوز على خيتافي 1-2 اليوم السبت في الجولة الرابعة من المسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط.

وقلب ريال مدريد تأخره بهدف سجله بورخا مايورال في الشوط الأول، إلى الفوز الثمين من خلال هدفين سجلهما خوسيلو وجود بيلينجهام في الشوط الثاني.

وفي مباريات أخرى اليوم بنفس الجولة، فاز ديبورتيفو ألافيس على فالنسيا 1-0 وريال سوسييداد على غرناطة 5-3 وسلتا فيجو على مضيفه ألميريا 3-2.

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