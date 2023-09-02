أسطورة أرسنال يطالب ليفربول ببيع صلاح وضم ساكا

المصدر: دبي - وائل زكير

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ما بين مؤيد ومعارض مازال الحديث عن انتقال النجم المصري وهداف ليفربول الانجليزي محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي يشغل الصحافة العالمية ونجوم الرياضة في العالم وخاصة في انجلترا.

ومن ضمن المؤيدين لبيع صلاح، الأسطورة بول ميرسون نجم أرسنال الإنجليزي السابق الذي طالب إدارة ليفربول ببيعه والاستفادة من العرض الضخم المقدم من نادي الاتحاد السعودي

وقال ميرسون إن ليفربول يجب أن يستفيد من محمد صلاح، مطالباً الريدز بالتعاقد مع بوكايو ساكا نجم أرسنال بديلاً للنجم المصري.

وبينما أغلقت فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الجمعة، لا يزال يُسمح في المملكة العربية السعودية بشراء لاعبين حتى يوم 7 سبتمبر.

ويمكن القول إن صلاح هو رقم صعب بالنسبة للريدز، فهو أصعب لاعب يمكن استبداله، لكن ميرسون يرى أن ساكا هو البديل المثالي للفرعون المصري.

وقال ميرسون لشبكة سكاي سبورتس "هل يبيعونه مقابل 200 مليون جنيه إسترليني ثم في يناير يرون ما إذا كان بإمكانهم الحصول على ساكا من أرسنال مقابل 150 مليون جنيه إسترليني؟"

واضاف "أعتقد بشكل صحيح، شخص واحد يبلغ من العمر 31 عامًا ويمكنني الحصول على 200 مليون جنيه إسترليني، فمن هو الشخص التالي في الصف؟" من سيكون التالي في الجناح الأيمن.

وأضاف: "الشخص التالي في الصف هو بالتأكيد ساكا، إنه أفضل جناح أيمن بعد صلاح". إذا كنت مكان ليفربول، فسوف تستبدل بشخص أكبر سنًا بقليل بشخص أصغر سنًا.

وتابع " يجب عليهم أن يتفاضوا بجدية مع أرسنال ويقولوا هنا 150 مليون جنيه إسترليني لشخص ما. ما فعلوه في ليفربول في الوقت الحالي هو التخلص من جميع لاعبي خط الوسط الأكبر سنًا وجلب جميع اللاعبين الأصغر سنًا".

وكان اتحاد جدة قدم عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني تم رفضه على الفور من قبل ليفربول ليلة الخميس، لكنه يستعد للذهاب إلى ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني من أجل تأمين توقيع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

ويؤكد يورغن كلوب أن صلاح ليس للبيع ، لكن ميرسون يعتقد أن ضخ أموال كبيرة سيوفر لمدرب ليفربول فرصة ذهبية لتسريع مهمة إعادة البناء.

وحقق صلاح مع ليفربول بطولات: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

كما فاز صلاح، منفرداً أو متقاسماً، بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، كما حاز لقب أفضل لاعب في إنجلترا مرتين.

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