الإسباني برنات من سان جرمان الى بنفيكا

المصدر: أ ف ب

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عزّز بنفيكا البرتغالي دفاعه بالظهير الإسباني خوان برنات، قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفق ما أعلن فريقه الجديد ليل الجمعة.

وقال بنفيكا في بيان إن الدولي الإسباني البالغ 30 عاماً "يصل الى النادي كلاعب معار من باريس سان جرمان لمدة موسم واحد"، فيما قال برنات لتلفزيون فريقه الجديد "أريد الاستفادة من هذا النادي"، مضيفاً أنه سعيد باللعب "في أكبر ناد برتغالي يقاتل على جميع الألقاب".

ودافع الظهير الأيسر الإسباني عن ألوان سان جرمان منذ صيف 2018 بعدما انضم اليه من بايرن ميونيخ الألماني بعقد لثلاثة أعوام قبل أن يمدده في مارس 2021 حتى 2025.

وبدأ برنات مشواره الاحترافي مع فريق بداياته الكروية فالنسيا عام 2011 قبل أن يتركه في صيف 2014 للالتحاق ببايرن حيث توج بلقب الدوري الألماني أربع مرات والكأس مرة واحدة والكأس السوبر مرتين.

وخلال رحلته الباريسية التي شهدت ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة بسبب اصابة في الرباط الصليبي لركبته، أحرز لقب الدوري الفرنسي أربع مرات وكلاً من الكأس وكأس الرابطة مرة واحدة، إضافة لوصوله الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وينضم الآن الى فريق يدافع عن لقبه بطلاً للدوري البرتغالي الذي بدأ بنفيكا موسمه الجديد بفوزين وخسارة في ثلاث مباريات.

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