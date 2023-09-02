الاتحاد متفائل..عرض تاريخي جديد لمحمد صلاح

المصدر: وكالات

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تبقى أيام قلائل لغلق باب الانتقالات الصيفية في السعودية، والتي شهد العديد من انتقالات الكبيرة، على الرغم من أن فترة الميركاتو الصيفي في الدوري الإنجليزي الممتاز انتهت مساء "الجمعة". والسؤال الذي يطرح نفسه هل ستشهد الساعات القليلة المقبل مفاجأة، تقرب النجم المصري محمد صلاح من أن يصبح أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ، في حال قرر الموافقة على العرض الجديد، الذي ينوي الاتحاد السعودي تقديمه؟

نقلت "سكاي سبورتس" عن مصدر مقرب من الاتحاد قوله إن النادي مستعد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني "نحو 250 مليون دولار أمريكي" للتعاقد مع محمد صلاح.

وأضاف المصدر أن مسؤولي الاتحاد "متفائلون"، مشيراً إلى أنهم "سيحاولون مرة أخرى".

وكان ليفربول رفض عرض الاتحاد الثاني البالغة قيمته 150 مليون جنيه إسترليني "نحو 188 مليون دولار أمريكي".

وسبق للفريق السعودي أن قدم عرضاً أوليا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني "نحو 150 مليون دولار أميركي"، قوبل بالرفض.

وقال مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، "الجمعة"، إن "موقف النادي يظل كما هو تماما.. لا يمكننا بيع صلاح.. لا يوجد شيء آخر يمكن قوله".

وفي حال موافقة "الريدز"، سيصبح صلاح أغلى لاعب في التاريخ، متجاوزاً النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 198 مليون إسترليني.

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