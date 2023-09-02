دبي تعيد تأهيل غابي جورج للدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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كشفت غابي جورج؛ لاعبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون الإنجليزي، عن خضوعها لفترة تأهيل لمدة أسبوعين في دبي، أخيراً، حتى تستطيع العودة إلى الملاعب مع فريقها بداية من الدوري الإنجليزي للسيدات، الذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل.

وقالت غابي، الظهير الأيسر لـ«التوفيز»، في تصريحها لصحيفة «ليفربول إيكو»: «تعرضت للإصابة مع الفريق في أوتار الركبة، ما أجبرني على إنهاء الموسم مبكراً، وعملت بجد خلال الأشهر القليلة الماضية لاستعادة لياقتي البدنية الكاملة، ذهبت إلى دبي لمدة أسبوعين وقمت ببعض عمليات إعادة التأهيل هناك، وعدت للتدريب الآن، ولعبت 3 مباريات ودية، وأنا مستعدة للموسم الجديد».

وانضمت غابي (26 عاماً)، إلى إيفرتون قادمة من مانشستر يونايتد عام 2014، وتعد من اللاعبات الأطول بقاءً في النادي، ودخلت التاريخ عام 2017، بعدما أصبحت أول لاعبة تبرم عقداً احترافياً بدوام كامل مع «التوفيز».

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