هالاند: مانشستر سيتي وراء تتويجي بجائزة اليويفا

المصدر: وام

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أكد نجم كرة القدم النرويجي الشاب إيرلنج هالاند /23 عاما/ أنه لم يكن ليتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا دون مساعدة زملائه ومدربيه في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال اللاعب المتألق: "لدينا فريق مميز للغاية في مانشستر سيتي، والفوز بهذه الجائزة لم يكن ممكنا دون مساندة زملائي والمدربين وجميع أفراد الفريق".

وأوضح هالاند: "كان موسما مميزا للغاية لنا جميعا، وبالنسبة لي بشكل شخصي، فزت بأول لقب لي في كل من الدوري الإيطالي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا. إنه شعور رائع نرغب في تكراره هذا الموسم".

وساهمت الثلاثية التاريخية، التي أحرزها مانشستر سيتي الموسم الماضي، بقدر هائل في فوز هالاند هداف الفريق بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بالموسم الماضي، كما توج الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني للفريق بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لنفس الموسم.

وتم الإعلان عن فوز هالاند وجوارديولا بالجائزتين أمس الخميس خلال حفل جوائز الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في موناكو.

وكان مانشستر سيتي توج في الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، ووصل هالاند وزميله البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين صانع ألعاب الفريق إلى القائمة النهائية، للمتنافسين على الجائزة، والتي ضمت معهما الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقا، والمنضم حديثا إلى انتر ميامي الأمريكي.

وكان الموسم الماضي هو الأول لهالاند مع مانشستر سيتي، بعد الانتقال إليه من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022، ولكن اللاعب حقق خلاله العديد من الأرقام القياسية على مستوى الأهداف، وأبرزها تسجيل 36 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

كما تصدر هالاند قائمة هدافي دوري الأبطال في الموسم الماضي برصيد 12 هدفا وبفارق 4 أهداف عن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، وصاحب المركز الثاني بالقائمة.

وتوج جوارديولا بجائزة أفضل مدرب بعدما قاد الفريق للفوز بالثلاثية التاريخية علما بأنها المرة الأولى التي يتوج فيها مانشستر سيتي بلقب دوري الأبطال الأوروبي.

وتفوق جوارديولا في المنافسة على الجائزة على مدربين إيطاليين وصلا معه إلى القائمة النهائية؛ وهما سيموني إنزاجي الذي قاد انتر ميلان الإيطالي لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ولوتشيانو سباليتي الذي قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 1990.

وقال تكسيكي بيجرشتين مدير الكرة بنادي مانشستر سيتي: "تهانينا إلى جوارديولا وطاقمه التدريبي على الفوز بالجائزة، اعتراف مستحق بهذا الموسم المميز".

وأوضح: "الفوز بثلاث بطولات كان إنجازا استثنائيا، والفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى كان لحظة خاصة... جوارديولا يركز على تحقيق النجاح ووضع معايير من طراز عال تجعلنا ننافس على البطولات في كل موسم".

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