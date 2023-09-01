سان جرمان يضم برادلي باركولا من ليون

المصدر: أ ف ب

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تعاقد نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، مع المهاجم الشاب برادلي باركولا من ليون في صفقة لمدة 5 أعوام مقابل 45 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين مكافآت.

قال نادي العاصمة الباريسية في بيان حدد خلاله أن المهاجم الشاب ابن الـ 20 عاماً سيدافع عن ألوانه حتى عام 2028 "ينضم برادلي باركولا إلى باريس سان جرمان ضمن صفقة انتقال نهائية قادماً من أولمبيك ليون".

من ناحيته، أشار ليون الذي تدرج باركولا في صفوفه أن المهاجم الدولي الشاب انتقل "مقابل 45 ملين يورو، مع امكانية اضافة 5 ملايين مكافآت".

وسعى سان جرمان للتعاقد مع باركولا الذي خاض 7 مباريات وسجل هدفين مع منتخب ما دون 21 عاماً من أجل تعزيز هجومه.

قال باركولا نقلا عن سان جرمان "أنا سعيد للغاية! انا فخور أن أنضم إلى مثل هذا النادي العظيم".

وتابع "هو فريق لديه الكثير من الطموح، ويلعب في المسابقات الكبرى، أريد أن أقدّم كل ما في وسعي".

وبات باركولا عاشر صفقة يجريها سان جرمان المملوك قطرياً هذا الموسم، وما زال يحاول جاهداً التعاقد مع راندال كولو مواني الذي رفض خوض التمارين مع فريقه أينتراخت فرانكفورت للضغط عليه لتحريره.

واستهل سان جرمان حملة الدفاع عن اللقب بتعادلين أمام لوريان سلباً وتولوز 1-1 قبل أن يحقق فوزه الاول على لنس 3-1 في المرحلة الثالثة، علما انه سيحل ضيفاً على ليون ضمن منافسات المرحلة الرابعة الأحد.

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