بريست يضم المهاجم الجزائري براهيمي معاراً من نيس

المصدر: أ ف ب

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ضم نادي بريست الفرنسي الجمعة، المهاجم الدولي الجزائري الشاب بلال براهيمي من مواطنه نيس على سبيل الإعارة، بحسب ما أعلن الأخير.

وصل براهيمي (23 عاماً) إلى نيس في يناير 2022 قادماً من أنجيه مقابل صفقة قدرت بـ 7 ملايين يورو، لكنه فشل في فرض نفسه اساسياً حيث خاض 54 مباراة وسجل 5 أهداف في مختلف المسابقات، علما ان عقده يمتد حتى عام 2026.

وتأتي خطوة انتقال المهاجم الدولي الجزائري ضمن مسعاه للحصول على وقت لعب أطول مما يمكن أن يقدمه له نيس هذا الموسم، في حين أن إعارته إلى بريست ليست مصحوبة بخيار شراء محتمل.

ومن أجل تعويض رحيل براهيمي، تعاقد نيس مع السنغالي أليو بالديه (20 عاماً) حتى عام 2028 من لوزان السويسري.

وساهم بالديه الذي خاض 14 مباراة وسجل 5 أهداف في صعود لوزان إلى الدرجة الأولى في الموسم الماضي، في حيت استمر بتألقه بتسجيله هدفين في 5 مباريات هذا الموسم.

ووقع بالديه عقداً لمدة 5 أعوام مع نيس، وحسب مصادر مختلفة ستصل صفقة انقاله إلى 2.5 مليون يورو.



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