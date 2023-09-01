ليفربول في مجموعة سهلة.. نتائج قرعة الدوري الأوروبي 2024/2023

المصدر: وكالات

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أوقعت قرعة الدوري الأوروبي، فريق ويستهام (بطل دوري المؤتمر الأوروبي) في مجموعة متوسطة، فيما أوقعت القرعة ليفربول في مجموعة سهلة نسبياً.

وتواجد ويستهام في المجموعة الأولى التي ضمت معه كل من أوليمبياكوس اليوناني، وفرايبورغ الألماني، وباتشكا توبولا الصربي، فيما تواجد ليفربول في المجموعة الخامسة مع لاسك لينتس النمساوي، ويونيون سان خيلويزي البلجيكي، وتولوز الفرنسي.

وجاءت نتائج قرعة الدوري الأوروبي كاملة، كالتالي:

المجموعة الأولى: ويستهام الإنجليزي، أوليمبياكوس اليوناني، فرايبورغ الألماني، باتشكا توبولا الصربي.

المجموعة الثانية: أياكس الهولندي، مارسيليا الفرنسي، برايتون الإنجليزي، أيك أثينا اليوناني

المجموعة الثالثة: رينجرز الأسكتلندي، ريال بيتيس الإسباني، سبارتا براغ التشيكي، أريس ريماسول القبرصي

المجموعة الرابعة: أتالانتا الإيطالي، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، شتورم جراتس النمساوي، راكوف البولندي

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي، لاسك النمساوي، يونيون سان خيلويزي البلجيكي، تولوز الفرنسي

المجموعة السادسة: فياريال الإسباني، رين الفرنسي، مكابي حيفا الإسرائيلي، باناثانايكوس اليوناني

المجموعة السابعة: روما الإيطالي، سلافيا براغ التشيكي، شريف تيراسبول المولدوفي، سيرفيت السويسري

المجموعة الثامنة: ليفركوزن الألماني، كاراباج الأذربيجاني، ومولده النرويجي، هكن السويدي

وتنطلق مباريات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي يوم 21 سبتمبر الجاري، علماً بان المباراة النهائية للبطولة ستقام 22 مايو 2024 في مدينة دبلن الأيرلندية.

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