الفريق هو النجم وليس أي شخص.. توماس مولر ما زال منبوذاً في ألمانيا

المصدر: البيان

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تمسّك هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا، بتوجهه الرافض لتوجيه الدعوة إلى توماس مولر نجم بايرن ميونخ، الذي تواجد في قائمة المانشافت ببطولة كأس العالم 2022 الماضية، حيث مثّل أحد الأسماء ذات الخبرة في الفريق.

وبعد مواجهة كوستاريكا في ثالث وآخر جولات دور المجموعات، التي شهدت إقصاء المنتخب الألماني، لم يعد ابن الـ 33 عامًا إلى صفوف المانشافت، وغاب صاحب الـ 121 مباراة دولية عن المواجهات الودية الخمس التي خاضها المنتخب الألماني منذ ذلك الحين.

ويتحضر فليك لخوض مباراتين وديتين جديدتين خلال فترة التوقف الدولي المرتقبة، حيث سيلتقي مع اليابان وفرنسا يومي 9 و12 سبتمبر الجاري.

ومجدداً، لم يوجه الرجل الذي سبق له تولي الإدارة الفنية لبايرن ميونخ الدعوة إلى مولر، الذي تبدو حظوظه ضئيلةً في العودة مستقبلاً للعب الدولي.

ونقل موقع "فرانس 24" الإخباري عن فليك قوله، بأنه بحث عن اللاعبين الذي من شأنهم بث النشاط في المنتخب الألماني، مصرحاً: "الفريق هو النجم، وليس أي شخص في صفوفه".

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