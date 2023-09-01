كلاكيت ثالث مرة.. كلوب: محمد صلاح ليس للبيع

المصدر: البيان

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علّق من جديد يورغن كلوب مدرب ليفربول، على احتمالية انتقال محمد صلاح نجم الريدز إلى الدوري السعودي، عن طريق بوابة نادي اتحاد جدة.

وقال كلوب اليوم الجمعة، في المؤتمر الصحفي الخاصة بمواجهة ليفربول وأستون فيلا: "محمد صلاح ليس للبيع، لا يوجد عرض من الأساس لطلب شرائه على حد علمي".

وتطرق كلوب للحديث عن إبراهيما كوناتي وتياغو ألكانتارا، مؤكداً إنهما سيغيبان عن مواجهة أستون فيلا للإصابة، بينما لم يذكر سوى القليل عن الصفقات المحتملة للريدز في اليوم الأخير للانتقالات اليوم الجمعة.

وسيفتقد ليفربول أيضاً القائد فيرجيل فان دايك خلال اللقاء المقبل، بعد طرده بسبب تدخل على ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل باللقاء الماضي.

وقال كلوب: "كوناتي لن يكون جاهزاً للمباراة، لقد عاد جونز للتدريبات بشكل كامل، وتياغو بدأ التدريب مع الفريق ثم تعرض لانتكاسة صغيرة، لذلك يتعين علينا التباطؤ قليلاً".

وأكمل: "سيستغل تياغو فترة التوقف الدولية في العلاج وأنا متأكد تمامًا من أن ذلك يجب أن يكون كافياً له".

ويعاني كوناتي من مشكلة عضلية وغاب عن الفوز على نيوكاسل يونايتد مطلع الأسبوع الحالي، بينما خضع لاعب الوسط البرازيلي تياغو لجراحة أعلى الفخذ قبل بداية الموسم وتعرض لانتكاسة في تعافيه.

وعن الصفقات المحتملة في اليوم الأخير من الميركاتو، قال كلوب: "لا يمكننا التحدث عن ذلك لأنه لم يحدث شيء بعد، إنه اليوم الأخير للانتقالات، لا أريد قتل حماسة الناس، أنت لا تعرف أبداً، لكنني مشغول اليوم بأشياء أخرى".

وارتبط ليفربول بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ ريان خرافنبرخ حيث ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن لاعب الوسط الهولندي خضع للفحص الطبي في النادي اليوم.

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