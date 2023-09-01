يستعد لتغيير ولائه مقابل السعر.. روما الفرصة الأخيرة لإحياء لوكاكو

المصدر: البيان

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نوّهت وكالة الأنباء البلجيكية، بأهمية انتقال روميلو لوكاكو إلى صفوف روما الإيطالي، على سبيل الإعارة من تشيلسي.

ووضعت الوكالة عنواناً لتقريرها: "لماذا قد يمثل روما الفرصة الأخيرة للوكاكو لنيل المجد؟"

وأشارت وكالة الأنباء البلجيكية إلى أن شريحةً ملحوظةً من متابعي كرة القدم قد انقلبت ضد لوكاكو.

وأوضحت الوكالة بهذا الصدد: "يُنظر إلى لوكاكو على أنه لاعبٌ متلون، يستعد لتغيير ولائه للأندية مقابل السعر المناسب، فعلى الرغم من تصريحاته العلنية بأنه يريد البقاء في إنتر ميلان، وُجد لوكاكو في طور التفاوض مع يوفنتوس الغريم اللدود للنادي".

واسترسل المقال: "اعترض مشجعو يوفنتوس على الصفقة المحتملة بسبب تصريحات المهاجم السابقة بأنه لن يلتحق مطلقاً بناديهم، وتأكيداته في إيطاليا لن ألعب سوى لإنتر ميلان".

ولفتت الوكالة البلجيكية إلى عدم رغبة مشجعي تشيلسي أيضا في لوكاكو بسبب سلوكياته، حيث سبق له أن وجّه الانتقادات العلنية إلى تكتيكيات توماس توخيل، مديره الفني آنذاك في البلوز.

وشدد التقرير: "هذا الموسم سيكون لحظة الحسم بالنسبة للوكاكو، إذا أخفق في موسمه مع روما، فستبقى أمام الدولي البلجيكي خيارات قليلة باستثناء القبول باقتطاع نسبة كبيرة من راتبه، أو الرحيل إلى الدوري السعودي".

وأضافت الوكالة بأن النجاح في صفوف روما سوف يعني إعادة إحياء لوكاكو لمسيرته الكروية، والرد على المشككين فيه.

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