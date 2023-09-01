الساعات الأخيرة من الميركاتو.. سفيان أمرابط في طريقه إلى إنجلترا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توصّل مانشستر يونايتد إلى اتفاقٍ نهائيٍ مع فيورنتينا للتعاقد مع سفيان أمرابط، نجم خط الوسط المغربي.

ومرّ مانشستر يونايتد، وإيريك تين هاغ مديره الفني، بمفاوضات طويلة ومعقدة مع النادي المنتمي إلى مدينة فلورنسا، وتوضّح التقارير بأن فيورنتينا كان رافضاً لإعارة أمرابط، حيث أصرّ على انتقال الدولي المغربي بشكلٍ دائمٍ بمبلغٍ لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني.

والتزم مانشستر يونايتد "لصبر خلال المفاوضات على حد تعبير موقع "تيم توك" الرياضي، قبل أن يدرك بأن خياره الوحيد سيكون بتنفيذ المطالب المادية لفيورنتينا.

وكان أمرابط بدوره قد رفض أكثر من عرضٍ مغرٍ من الدوري الإسباني والدوري السعودي، وحتى من ليفربول، مفضّلاً الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وسيتم في استاد أولد ترافورد لم شمل أمرابط مع تين هاغ، الذي كان مديره الفني في نادي أوترخت الهولندي بين عامي 2015 و2017.

ومع توصّل الطرفين إلى اتفاقٍ حول ابن الـ 27 عامًا، لفت "تيم توك" إلى أن تين هاغ أصبح شديد السعادة بتحقيق أحد أهم أهدافه التعاقدية.

وأشار موقع "فوتبول إنسايدر" الرياضي بدوره إلى أن فيورنتينا منح أمرابط الضوء الأخضر للسفر إلى مانشستر وإجراء الفحص الطبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز