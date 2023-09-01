ليس بسبب الدوري السعودي.. ديشامب يكشف سر استبعاد كانتي من قائمة فرنسا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، سبب غياب نغولو كانتي لاعب اتحاد جدة السعودي، عن قائمة الديوك التي تستعد لخوض مواجهة أيرلندا بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024، ومواجهة ألمانيا الودية، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقال ديشامب في تصريحات صحفية: "كانتي عاد للعب والمشاركة، لكنه خاض عدد محدود من المباريات بشكل متتالي، ولم تكن كلها مباريات كاملة".

وأضاف: "يجب أن يلعب كانتي بصفة مستمرة أكثر، هو قادم من موسم لم يشارك فيه كثيراً، لذلك يجب مشاركته المستمرة مع فريقه، وكما قلت سابقاً هو لا يزال قابلاً للاستدعاء مستقبلاً".

وواصل: "في التجمع الحالي قررت اختيار لاعبين أصغر عمراً".

وانضم كانتي إلى صفوف الاتحاد السعودي، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الجارية قادماً من تشيلسي، بعدما عانى من إصابات متكررة مع البلوز، وشارك فقط في مباراتين مع منتخب فرنسا منذ العام الماضي 2022.

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