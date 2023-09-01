أفسد المناسبة.. أول تعليق من إنفانتينو على «قُبلة» روبياليس

المصدر: وكالات

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قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، إن قبلة لويس روبياليس للاعب منتخب إسبانيا جيني هيرموسو من دون موافقتها لم يكن من المفترض أن تحدث أبداً.

وفي أول رد فعل له على القبلة التي حصلت خلال حفل تكريم المنتخب الإسباني عقب فوزه على نظيره الانجليزي 0/1 في نهائي كأس العالم للسيدات، قال إنفانتينو إن سلوك رئيس الاتحاد الإسباني روبياليس أفسد المناسبة.

وكتب إنفانتينو عبر منصة "إنستغرام": "الاحتفالات المستحقة لهؤلاء البطلات الرائعات أفسدها ما حدث بعد صافرة النهاية، وماذا حدث في الأيام التالية، ما كان ينبغي أن يحدث أبداً".

وفتح "فيفا" إجراءات تأديبية ضد روبياليس في 24 أغسطس بعد أربعة أيام من المباراة النهائية في سيدني، ثم أوقفه موقتاً عن جميع أنشطة كرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوماً، بينما لا يزال التحقيق جارياً.

وأضاف إنفانتينو الذي حضر حفل تسليم الكأس بعد المباراة النهائية: "تحملت الهيئات التأديبية بالفيفا مسؤوليتها على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة، ستواصل الإجراءات التأديبية مسارها المشروع، من جانبنا، يجب أن نواصل التركيز على كيفية تقديم المزيد من الدعم للسيدات وكرة القدم النسائية في المستقبل، سواء داخل الملعب أو خارجه، التمسك بالقيم الحقيقية واحترام اللاعبات كأشخاص وكذلك للأداء الرائع".

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