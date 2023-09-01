قائمة منتخب الأرجنتين.. ميسي يقود أبطال العالم في تصفيات مونديال 2026

المصدر: وكالات

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يستهل المنتخب الارجنتيني حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس العالم من خلال مواجهة الإكوادور وبوليفيا في تصفيات مونديال 2026 بقيادة نجمه وقائده ليونيل ميسي، بحسب القائمة التي أعلنها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وغاب عن قائمة المدرب ليونيل سكالوني بعض اللاعبين البارزين أمثال باولو ديبالا لاعب روما، وماركوس أكونيا لاعب إشبيلية، وجيوفاني لو سيلسو لاعب توتنهام بسبب الإصابة، فيما يتواجد إلى جانب ميسي اللاعبَين المخضرمَين أنخل دي ماريا لاعب بنفيكا، ورودريغو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد.

ويستضيف منتخب الأرجنتين نظيره الإكوادور في بوينس آيرس 7 سبتمبر الجاري، ثم يحل ضيفاً على بوليفيا بعد 5 أيام في لاباز.

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين كاملة، كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيس (أستون فيلا الإنكليزي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، والتر بينيتيس (ايندهوفن الهولندي) وخوان موسو (أتالانتا الايطالي)

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيس (مانشستر يونايتد الانكليزي)، خوان فويث (فياريال الاسباني)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا البرتغالي)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، غونسالو مونتييل (اشبيلية الاسباني)، جيرمان بيسيلا (ريال بيتيس الاسباني)، نيكولاس تاليافيكو (ليون الفرنسي)، كريستيان روميرو (توتنهام الانكليزي)، ماركو سينيسي (بورنموث الانكليزي)، لوكاس إيسكيفيل (أتلتيكو بارانينسي البرازيلي)

خط الوسط: رودريغو دي بول (أتلتيكو مدريد الاسباني)، لياندرو باريديس (روما الإيطالي)، ألكسيس ماك ليستر (ليفربول الانكليزي)، إنسو فرنانديس (بنفيكا)، ايسيكيال بالاسيوس (باير ليفركوزن الالماني)، غيدو رودريغيس (ريال بيتيس)، فاكوندو بونانوتي (برايتون الانكليزي)، ألان فيلاسكو (دالاس الاميركي)، برونو سابيلي (اتلتيكو بارانينسي)، تياغو ألمادا (اتلانتا يونايتد الاميركي)

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيس (إنتر الايطالي)، أنخل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي)، خوليان ألفاريس (مانشستر سيتي الانكليزي)، نيكولاس غونساليس ولوكاس بلتران (فيورنتينا الايطالي)، ليونيل ميسي (باريس سان جرمان الفرنسي)، انخل كوريا (اتلتيكو مدريد الاسباني)، اليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد الانكليزي)

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