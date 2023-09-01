قرعة أبطال أوروبا.. سهلة للكبار ونارية لسان جرمان

المصدر: موناكو - أ ف ب

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أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أجريت في موناكو، أمس، عن وقوع كل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد في مجموعة واحدة، بينما تُعد المجموعة السادسة هي «مجموعة الموت»، كونها ضمّت باريس سان جرمان وبورسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل.

وتضم المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاغن، غلطة سراي. بينما تتكون المجموعة الثانية من : إشبيلية الإسباني، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

ويتنافس في المجموعة الثالثة نابولي وريال مدريد وبراغا البرتغالي وأونيون برلين.

وتضم المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورغ، ريال سوسييداد.

في حين يلعب في المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

وضمت المجموعة السادسة: باريس سان جرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

بينما جاء في المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيغ، ريد ستار بلغراد، يونغ بويز.

و يتنافس في المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار دانييتسك، رويال أنتويرب.

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