هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم، فوز إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في القارة لموسم 2022-2023.

وتفوَّق هالاند (23 عاماً) على زميله كيفن دي بروين، صانع لعب مانشستر سيتي، وليونيل ميسي، قائد الأرجنتين والمنتقل حديثاً إلى إنتر ميامي الأمريكي من باريس سان جيرمان.

وقاد هالاند فريقه سيتي إلى تحقيق ثلاثية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبية مطلع الموسم الحالي.

وسجل هالاند 12 هدفاً ليتوَّج هدافاً لدوري أبطال أوروبا، كما أحرز 36 هدفاً ليحقق رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وحلَّ ميسي ثانياً خلف مهاجم منتخب النرويج، بينما جاء دي بروين في المركز الثالث.

وفازت أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة ومنتخب إسبانيا، بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

وأسهمت بونماتي (25 عاماً) في فوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات لأول مرة منتصف الشهر الحالي، كما قادت برشلونة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم المنصرم.

وتفوقت لاعبة وسط برشلونة، الفائزة بالكرة الذهبية في كأس العالم للسيدات، على سام كير، لاعبة أستراليا وتشيلسي، التي حلَّت في المركز الثاني، وأولجا كارمونا، قائدة إسبانيا وريال مدريد الثالثة في الترتيب.

جوارديولا المدرب الأفضل

فاز بيب جوارديولا بجائزة أفضل مدرب في أوروبا، وذلك بعدما قاد مانشستر سيتي إلى الثلاثية، مستفيداً من تألق هالاند ودي بروين.

وحقق المدرب الإسباني الجائزة للمرة الأولى بعد وجوده في القائمة النهائية العامين السابقين.

وحلَّ لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي في المركز الثاني، وجاء سيموني إنزاجي، مدرب إنتر، الذي خسر 1-صفر في نهائي دوري الأبطال، ثالثاً.

كما فازت الهولندية سارينا فيخمان بجائزة أفضل مدربة، بعدما قادت إنجلترا إلى الوصول لنهائي كأس العالم للسيدات.

وحققت فيخمان، الفائزة ببطولة أوروبا مع إنجلترا العام الماضي، الجائزة للمرة الثانية توالياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز