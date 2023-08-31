باريس في مجموعة الموت.. مباريات نارية بمجموعات دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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جرت في موناكو الخميس سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث أوقعت القرعة كل من بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد في مجموعة واحدة، بينما تُعد المجموعة السادسة هي مجموعة الموت كونها ضمّت باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل.

وجاءت نتائج القرعة للمجموعات الثماني كما يلي:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاغن، غلطة سراي

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، آيندهوفن، لانس

المجوعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، سبورتينغ براغا، يونيون برلين

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورغ، ريال سوسيداد

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سيلتك

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، بوروسيا دورتموند، ميلان، نيوكاسل يونايتد

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيغ، النجم الأحمر، يانغ بويز

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار دونيتسك، رويال أنتويرب

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 19 و20 سبتمبر المقبل، على أن تلعب الجولة السادسة والأخيرة يومي 12 و13 ديسمبر.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا 1 يونيو 2024 على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

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