يقترب من 8 مليارات يورو.. «الميركاتو الصيفي» يحقق رقماً قياسياً

المصدر: وام

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حققت الفترة الحالية من سوق انتقالات اللاعبين، قبل غلقها مساء غد الجمعة، رقما قياسيا جديدا في إجمالي حجم الإنفاق على الصفقات، ليقترب هذا الإجمالي من ثمانية مليارات يورو، ويكون الميركاتو الصيفي الحالي الأبرز في التاريخ.

ومنذ بداية الميركاتو الحالي قبل عدة أسابيع، كانت الصفقات المميزة حاضرة بشكل واضح، وإن لم يشهد صفقات من نوعية انتقال البرازيلي نيمار قبل سنوات إلى باريس سان جيرمان، والتي لا تزال الصفقة الأغلى في التاريخ.

وأظهر تقرير موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام الفرق واللاعبين، أن الميركاتو الحالي هو الأعلى في تاريخ اللعبة من حيث إجمالي إنفاق الأندية على صفقات انتقال اللاعبين.

ويسدل الستار على سوق الانتقالات في معظم الدوريات الكبيرة مساء غد الجمعة بعد أسابيع عدة من النشاط الملحوظ للعديد من الأندية.

وأوضح التقرير أن إجمالي الانفاق تجاوز الرقم القياسي السابق، والذي تحقق في صيف 2019 قبل أزمة جائحة "كوفيد-19"، وبلغ وقتها 7.568 مليارات يورو، وهو إجمالي انتقالات 1969 لاعبا.

وكان الدوري الإنجليزي بمختلف أنديته هو الأكثر إنفاقا في ذلك الوقت بـ1.53 مليار يورو، فيما بلغ إجمالي إنفاق أندية المسابقة نفسها في الميركاتو الحالي 2.43 مليار يورو ليظل هو الدوري الأعلى انفاقا على انتقالات اللاعبين في العالم، بانتظار غلق باب الميركاتو غدا.

وتحطم الرقم القياسي لإجمالي حجم الانفاق في سوق انتقالات اللاعبين على مستوى العالم في الصيف الحالي، وتجاوز 7.631 مليارات يورو لانتقال 1617 لاعبا، وهو إجمالي قابل للزيادة بشكل واضح في الساعات المقبلة قبل غلق باب الانتقالات.

وشهدت الساعات الماضية نشاطا مكثفا في سوق الانتقالات، ما أسفر عن أكثر من صفقة مهمة، كان في مقدمتها انتقال المدافع الفرنسي الدولي بنيامين بافارد من بايرن ميونخ الألماني إلى انتر ميلان الإيطالي.

ووجه جاك كريستيان دريسن المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الشكر إلى اللاعب، قائلا: "شكرا بنيامين! نشكره على السنوات الـ 4 الناجحة التي قضاها في صفوف فريقنا، لقد كان جزء مهما في الفريق".

وأضاف: "نحترم رغبته في البحث عن تحد جديد. ولهذا، وافقنا على انتقاله إلى ريال مدريد. نتمنى له حظا مميزا والمزيد من النجاح في الدوري الإيطالي".

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