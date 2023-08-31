غابت مساهمات ميسي فتوقفت انتصارات إنتر ميامي (فيديو)

المصدر: وكالات

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لم يتمكن ليونيل ميسي من هز الشباك لأول مرة على أرض إنتر ميامي خلال التعادل مع ناشفيل دون أهداف، في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم الليلة الماضية.

وأحرز ميسي 11 هدفاً في أول 9 مباريات مع إنتر ميامي، منها هدف واحد في الدوري خلال مباراته الأولى بالمسابقة في الفوز 2-صفر على نيويورك رد بولز مطلع الأسبوع.

وتغلب إنتر ميامي بركلات الترجيح على ناشفيل في نهائي كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي عقب التعادل 1-1 في وقت سابق هذا الشهر، لكن ناشفيل ذهب إلى فلوريدا بدفاع أقوى.

ويبقى إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بترتيب القسم الشرقي بفارق عشر نقاط عن ملحق الصعود لأدوار خروج المغلوب قبل عشر مباريات بالدور التمهيدي.

جاءت أول فرصة حقيقية لإنتر في الدقيقة 61 من ركلة حرة لميسي تصدى لها الحارس إليوت بانيكو.

وأتيحت لميسي وفريقه بعض الفرص قبل نهاية المباراة لكن غابت الدقة في اللمسة الأخيرة.

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