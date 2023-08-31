بعد أزمة «القُبلة».. نقل والدة روبياليس إلى المستشفى

المصدر: وكالات

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نقلت والدة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس الموقوف على خلفية تقبيله لاعبة من دون موافقتها عقب فوز منتخب بلاده بمونديال السيدات، إلى المستشفى أمس الأربعاء، في اليوم الثالث من إضرابها عن الطعام دعماً لنجلها.

وتم إجلاء أنخيليس بيخار من قبل خدمات الطوارئ التي نقلتها إلى المستشفى، حسب ما أفاد كاهن الرعية أنطونيو رودريغيس للصحافيين، بعدما قررت الإثنين الماضي الاحتجاج داخل كنيسة ديفينا باستورا في بلدة موتريل التي تقع في مقاطعة غرناطة، رفضاً للإساءات التي تعرض لها نجلها.

وأوضح القس قائلاً: "يجب أن أخبركم أنها أصيبت بنوبة مرضية، واضطررنا إلى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى، ولم تعد هنا"، مضيفا ًأن بيخار كانت متعبة وتعاني من مشكلات صحية كثيرة، وليس فقر الدم فقط.

ووعدت والدة روبياليس بالبقاء داخل الكنيسة حتى تقول جيني هيرموسو اللاعبة التي قبلها ابنها بشكل مفاجئ "الحقيقة" بشأن ما حدث، وفقاً لفانيسا رويس بيخار، ابنة عم روبياليس.

وتابعت: "هذا التحرش ليس عادلاً، والدته المتدينة جداً وجدت ملجأ عند الله، لقد بدأت إضراباً عن الطعام ولا تريد مغادرة الكنيسة".

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