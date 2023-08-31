جوائز الأفضل.. موعد حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2023/2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لإقامة حفله السنوي الخاص بتوزيع جوائز الأفضل في العديد من فئات اللاعبين والمدربين، على مدار الموسم المنقضي.

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما حصل الموسم الماضي، على لقب أفضل لاعب حينما كان يلعب وقتها في صفوف ريال مدريد.

ويقام على هامش حفل "يويفا"، مراسم سحب قرعة دور المجموعات للبطولة الأهم في القارة العجوز وهي دوري أبطال أوروبا، ومن خلال التقرير التالي نستعرض كل التفاصيل الخاصة بحفل جوائز الأفضل في أوروبا، من حيث الموعد والقنوات الناقلة، وقوائم المرشحين للقب.

موعد حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 2023/2022

يقام حفل جوائز الأفضل في أوروبا هذا العام بمدينة موناكو الفرنسية، اليوم الخميس 31 أغسطس 2023.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أوروبا

يبث الحفل عبر قناة "بي إن سبورتس"، في تمام الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر والسعودية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، قوائم المرشحين النهائية للقب الأفضل في أوروبا، وجاءت كالتالي:

أفضل لاعب في أوروبا

آرلينغ هالاند، ليونيل ميسي، كيفين دي بروين

أفضل لاعبة في أوروبا

ايتانا بونماتي، سامانثا كير،أولغا كارمونا

أفضل مدرب فرق "رجال" في أوروبا

بيب غوارديولا، سيمون إنزاغي، لوتشانو سباليتي

أفضل مدرب / مدربة فريق "سيدات" في أوروبا

جوناثان جيرالدي، سارينا ويجمان، خورخي فيلدا

وتضم فئة الجوائز كذلك من الرجال والنساء، أفضل حارس مرمى، أفضل مدافع، أفضل لاعب وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب في الدوري الأوروبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز