رسمياً.. بايرن ميونخ يعلن انتقال بافارد إلى إنتر ميلان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم، انتقال مدافعه الفرنسي الدولي بنيامين بافارد (27 عاماً) إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وأشار بايرن ميونخ إلى أن اللاعب انتقل إلى إنتر ميلان بعدما خاض 163 مباراة رسمية مع الفريق منذ انتقاله إليه في صيف 2019 قادماً من شتوتجارت الألماني.

سجَّل بافارد 12 هدفاً مع البايرن، وأسهم في فوزه بعدة ألقاب، منها الدوري الألماني 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز