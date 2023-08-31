«غلوب سوكر» تطلق أولى فعالياتها الأوروبية عبر «ليغا»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «غلوب سوكر»؛ الجهة المنظمة لجوائز دبي غلوب سوكر، توقيع اتفاقية 5 سنوات مع رابطة الدوري الإسباني (ليغا). وتمثل الخطوة أول شراكة لـ«غلوب سوكر» في السوق الأوروبية، حيث تشهد إقامة حفل توزيع جوائز «ليغا» إلى جانب الدورة الافتتاحية من حفل توزيع جوائز أوروبا «غلوب سوكر 2024».

وتقام أمسية احتفالية استثنائية تتضمن فعاليتين مباشرتين لتوزيع الجوائز في نهاية موسم 2023 - 2024 بمدينة أوروبية يتم الإعلان عنها قريباً.

ويندرج حفل توزيع جوائز أوروبا «غلوب سوكر 2024» في إطار سلسلة غلوب سوكر العالمية الجديدة، ويحتفي بأصحاب أفضل أداء على مستوى قارة أوروبا من لاعبين ومدربين وأندية ومديرين ووكلاء لاعبين وغيرهم من الجهات المعنية.

وتعتمد الجوائز على تصويت الجمهور لتحديد الفائزين بجوائز أوروبا غلوب سوكر 2024، بما يشمل أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل مدرب وأفضل رئيس نادٍ، ويتأهل الفائزون تلقائياً للمشاركة في حفل جوائز دبي غلوب سوكر 2024، الذي يُقام في نهاية العام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في إطار مبادرة تحت اسم «الطريق إلى دبي».

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وتحتفي جوائز ليغا بأصحاب الإنجازات في دوري الدرجة الأولى الإسباني في موسم 2023 - 2024، وتشمل 5 فئات هي أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لقطة وأفضل لاعب شاب تحت 23 عاماً.

وقال توماسو بيندوني، المؤسس والمدير التنفيذي لجائزة دبي غلوب سوكر: يشهد العام المقبل نقلة نوعية في مسيرة تطور علامة غلوب سوكر، ويسرنا التعاون مع رابطة الدوري الإسباني لإطلاق جوائزنا الجديدة في أوروبا بالتزامن مع أول حفل عالمي للدوري الإسباني. وأضاف: تحظى النسخة الأوروبية من جوائز غلوب سوكر بمزيد من التميز مع مشاركة الدوري الإسباني المرموق على مستوى العالم وحضور أبرز نجومه.

وقال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني: يمر الدوري الإسباني بمرحلة انتقالية ونسعى لمواصلة التطور الشامل، ويتمثل أحد أهدافنا لهذا الموسم في توفير محتوى بلغات عدة للوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور، ويسهم توقيع الشراكة الاستراتيجية خمس سنوات مع غلوب سوكر في تحقيق هذا الهدف، كما نفخر بأن نكون أول دوري أوروبي يتعاون مع غلوب سوكر.

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