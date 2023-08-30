البطولة الأوروبية الأهم تقرب راموس من محطته الجديدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبدو أن الإسباني سيرخيو راموس سيستمر في أوروبا خلال الفترة المقبلة، رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى السعودية، عن طريق بوابة نادي اتحاد جدة.

وكان راموس رحل عن باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولم يجدد عقده مع البي أس جي، وأصبح لاعباً حراً يحق له الانتقال إلى أي ناد في صفقة مجانية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نادي غلطة سراي لديه فرصة كبيرة للظفر بخدمات راموس، بعد تأهل الفريق التركي لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة، أن راموس وصله عرض غلطة سراي منذ فترة، لكن الأمر اختلف بالنسبة للاعب بعدما نجح الفريق التركي في التأهل إلى مجموعات دوري الأبطال الأوروبي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن رغبة راموس لطالما كانت الاستمرار في دوري قوي بأوروبا، يضمن خلاله الظهور بشكل جيد والحصول على راتب مناسب ويواصل من خلاله قدرته التنافسية التي ميزته طوال مسيرته الكروية، ويبدو أن غلطة سراي يمتلك هذه الميزات التي يتمناها راموس.

وقالت "ماركا" إلى أن خيارات راموس انحصرت بالترتيب بين أندية غلطة سراي ثم إنتر ميامي وأخيراً اتحاد جدة السعودي، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه لم يتخذ اللاعب الإسباني قراره النهائي بعد بشأن وجهته المقبلة.

الجدير بالذكر أن فترة الانتقالات الصيفية بالدوري التركي مستمرة حتى 15 سبتمبر المقبل.

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