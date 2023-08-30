خارج مباراة أرسنال.. غياب فاران عن عدة أسابيع عن مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

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تأكد غياب رافاييل فاران عن صفوف مانشستر يونايتد لأسابيع بسبب الإصابة، حيث تفاقمت أزمة الإصابات بالفريق في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة أرسنال يوم الأحد المقبل.

ويلتقي مانشستر يونايتد الذي يدربه المدير الفني إيريك تن هاغ، مع أرسنال يوم الأحد في آخر مبارياته قبل فترة التوقف الدولي، وسيفتقد العديد من لاعبيه الأساسيين.

وتعرض كل من لوك شو وماسون مونت للإصابة في الاسبوع الأول من الموسم، بينما لم يسجل الوافد الجديد راسموس هويلوند مشاركته الأولى مع الفريق بعد بسبب مشكلة في الظهر، حسب ما أوضحته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وغاب تيريل مالاسيا وأماد ديالو وكوبي مانو وتوم هيتون عن الفريق في بداية الموسم، والآن انضم فاران إلى قائمة المصابين، وسيغيب لفترة عن الفريق.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الأربعاء: "سيغيب رافاييل فاران عن مانشستر يونايتد عندما يواجه أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد بسبب الإصابة."

وأضاف: "خرج الفرنسي الدولي في الشوط الأول خلال فوزنا 3 / 2 على نوتينجهام فورست في أولد ترافورد يوم السبت، بسبب إصابة من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع."

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، فإن مانشستر يونايتد يتوقع عودة فاران خلال فترة تقل عن ستة أسابيع، وهي الفترة التي توقعتها وسائل إعلام.

وواجه فاران عدداً من مشكلات الإصابات منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد في عام 2021، ولا شك في أنه سيستغل فترة التوقف الدولي المقبلة في العمل من أجل التعافي والعودة.

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