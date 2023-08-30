توتنهام يتلقى ضربة موجعة في بداية الموسم (فيديو)

المصدر: وكالات

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تلقى نادي توتنهام ضربة موجعة في بداية مشواره بالموسم، بعدما خسر أمام فولهام 5-3 بركلات الترجيح، ليبلغ الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، عقب تعادلهما 1-1 على ملعب كرافين كوتاج بينما خسر ليدز يونايتد المنافس بالدرجة الثانية بركلات الترجيح أيضا أمام سالفورد سيتي اليوم الثلاثاء.

وأخفق دافينسون سانشيز مدافع توتنهام في تسجيل ركلة الجزاء الثالثة التي أنقذها حارس فولهام ماريك روداك، قبل أن يسجل لاعبا أصحاب الأرض جواو بالينيا وكيني تيتي ركلتين ليحسما الفوز لفولهام.

وتحت الأمطار، تقدم فولهام في الدقيقة 19 من قمة لندن بهدف عكسي عبر مدافع توتنهام ميكي فان دي فين من مدى قريب.

ولم يطلق توتنهام، الفائز باللقب أربع مرات، أي تسديدة على المرمى في الشوط الأول وكان بإمكان أصحاب الأرض التقدم بهدفين قبل الاستراحة لكن فريزر فورستر حارس توتنهام تصدى لضربة رأس رائعة من رودريجو مونيز قبل نهاية الشوط.

وأدرك فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو التعادل في الدقيقة 56 عندما حول ريتشارليسون تمريرة عرضية للكرواتي إيفان بريشيتش إلى الشباك بضربة رأس من زاوية ضيقة.

ورغم ذلك كان فولهام قريبا من الفوز في الوقت الأصلي للمباراة عندما أطلق هاري ويلسون تسديدة من داخل منطقة الجزاء أنقذها فورستر.

توتنهام يتلقى ضربة موجعة في بداية الموسمhttps://t.co/urdHF0vhZwpic.twitter.com/9HCOxgb7EL — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 30, 2023

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